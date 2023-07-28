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СМИ узнали детали нового пакета санкций ЕС против Белоруссии

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Пятница 28 июля 2023 13:03
СМИ узнали детали нового пакета санкций ЕС против Белоруссии Фото: СМИ узнали детали нового пакета санкций ЕС против Беларуси (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Санкции Европейского союза против Беларуси за поддержку агрессии России против Украины будут касаться товаров двойного назначения и авиазапчастей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным издания, санкции будут включать ограничения на экспорт товаров двойного назначения, таких как дроны или компьютеры, которые можно использовать для военных нужд, в частности войсками РФ на поле боя против Украины, а также авиационных запчастей.

По словам четырех дипломатов ЕС, которые говорили на условиях анонимности, новый пакет санкций включает 38 физических и трех юридических лиц.

Санкции против Беларуси

Напомним, послы стран Европейского союза согласовали новый пакет санкций против Беларуси в среду, 26 июля.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз не спешит вводить новые санкции против Беларуси. По данным журналистов, некоторые западноевропейские страны хотели снять уже введенные ограничения, в частности касающиеся калийных удобрений.

18 июля стало известно, что Европейский союз все-таки введет новые санкции против Беларуси, которые не могли быть приняты с января.

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