RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина и Швеция подписали соглашение о гарантиях безопасности

Фото: Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в Стокгольме подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Согласно документу, в течение 2024-2026 годов Швеция предоставит Украине военную помощь на около 6,5 млрд евро, что примерно составит 2,2 млрд евро в год. Сумма помощи будет расти в течение десятилетнего срока действия соглашения. 

Кроме того, военная поддержка Украины охватывает авиацию и противовоздушную оборону, бронетехнику, артиллерию, усиление морской безопасности, содействие разминированию и беспилотные аппараты.

Швеция уже предоставила и в дальнейшем будет передавать Украине артиллерийские системы Archer и боевые машины CV90, по которым партнеры также будут прорабатывать возможности совместного производства.

Как отметили в Офисе президента, уникальной частью соглашения со Швецией является предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение.

Швеция также будет поддерживать развитие современного оборонно-промышленного потенциала Украины и развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции в Украине.

Отдельные блоки соглашения касаются поддержки формулы мира, санкций, возмещения убытков и привлечения агрессора к ответственности, а также помощи нашей стране в экономическом восстановлении, восстановлении, защите критической инфраструктуры.

К тому же Швеция будет поддерживать Украину на пути к членству в ЕС и НАТО.

Гарантии безопасности

В июле 2023 г. на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры G7 скрепили подписями Совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Этот документ стал основой ряда двусторонних соглашений о гарантиях, которые Украина уже заключила с Великобританией, Канадой, Германией, Францией, Данией, Италией, Финляндией, Нидерландами, Латвией, Испанией, Бельгией и Португалией.

Зеленский сообщал, что в ходе визита в Швецию подпишет гарантии безопасности с тремя странами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныШвецияГарантии безопасности