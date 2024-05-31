Украина и Швеция подписали соглашение о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в Стокгольме подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.
Согласно документу, в течение 2024-2026 годов Швеция предоставит Украине военную помощь на около 6,5 млрд евро, что примерно составит 2,2 млрд евро в год. Сумма помощи будет расти в течение десятилетнего срока действия соглашения.
Кроме того, военная поддержка Украины охватывает авиацию и противовоздушную оборону, бронетехнику, артиллерию, усиление морской безопасности, содействие разминированию и беспилотные аппараты.
Швеция уже предоставила и в дальнейшем будет передавать Украине артиллерийские системы Archer и боевые машины CV90, по которым партнеры также будут прорабатывать возможности совместного производства.
Как отметили в Офисе президента, уникальной частью соглашения со Швецией является предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение.
Швеция также будет поддерживать развитие современного оборонно-промышленного потенциала Украины и развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции в Украине.
Отдельные блоки соглашения касаются поддержки формулы мира, санкций, возмещения убытков и привлечения агрессора к ответственности, а также помощи нашей стране в экономическом восстановлении, восстановлении, защите критической инфраструктуры.
К тому же Швеция будет поддерживать Украину на пути к членству в ЕС и НАТО.
В июле 2023 г. на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры G7 скрепили подписями Совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины.
Этот документ стал основой ряда двусторонних соглашений о гарантиях, которые Украина уже заключила с Великобританией, Канадой, Германией, Францией, Данией, Италией, Финляндией, Нидерландами, Латвией, Испанией, Бельгией и Португалией.
Зеленский сообщал, что в ходе визита в Швецию подпишет гарантии безопасности с тремя странами.
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