Украина и Швеция подписали историческое соглашение о самолетах Gripen

"Вместе со Швецией мы продолжаем усиливать украинскую боевую авиацию. Сегодня наши страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Важно, что вместе с самолетами будет пакет соответствующего оборудования, технической помощи и поддержки", – отметил президент.

Он добавил, что согласно предварительным договоренностям первые 16 самолетов Gripen C/D Воздушные силы Украины получат уже в начале 2027 года.

Подготовительная работа Украины

Федоров отметил, что команды министерств обороны Украины и Швеции совместно со шведской Администрацией оборонных материалов (FMV) провели всю необходимую подготовительную работу.

Он сообщил, что у Украины со Швецией есть несколько направлений сотрудничества по усилению защиты неба:

оперативный. Получение в начале 2027 года первых 16 Gripen C/D позволит быстрее интегрировать платформу, подготовить пилотов и технический персонал, адаптировать инфраструктуру и повышать боевые возможности Воздушных Сил.

стратегический. Украина приобретет 16 Gripen E на средства ЕС и при поддержке Британии. Поставки этих истребителей стартуют в начале 2029 года.

"Помимо самолетов Украина получит необходимое оборудование, логистическую и техническую поддержку. Украинские пилоты и технический персонал уже проходят подготовку в Швеции", - отметил Федоров.