Украина и Швеция подписали историческое соглашение о самолетах Gripen

Украина и Швеция заключили соглашение о закупке шведских истребителей Gripen E. Вместе с ними Киев получит оборудование и техническую поддержку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и сообщение министра обороны Михаила Федорова.
"Вместе со Швецией мы продолжаем усиливать украинскую боевую авиацию. Сегодня наши страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Важно, что вместе с самолетами будет пакет соответствующего оборудования, технической помощи и поддержки", – отметил президент.
Он добавил, что согласно предварительным договоренностям первые 16 самолетов Gripen C/D Воздушные силы Украины получат уже в начале 2027 года.
Федоров отметил, что команды министерств обороны Украины и Швеции совместно со шведской Администрацией оборонных материалов (FMV) провели всю необходимую подготовительную работу.
Он сообщил, что у Украины со Швецией есть несколько направлений сотрудничества по усилению защиты неба:
"Помимо самолетов Украина получит необходимое оборудование, логистическую и техническую поддержку. Украинские пилоты и технический персонал уже проходят подготовку в Швеции", - отметил Федоров.
Напомним, ранее в Швеции объяснили, почему поддержка Украины является важной составляющей обеспечения собственной национальной безопасности страны.
В то же время, вопросы возможной продажи истребителей Gripen стороны обсуждали еще до официального подписания соответствующего соглашения. О ходе предварительных переговоров и достигнутых договоренностях РБК-Украина сообщало ранее.