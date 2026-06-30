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Украина и Швеция подписали историческое соглашение о самолетах Gripen

20:57 30.06.2026 Вт
2 мин
Когда Киев получит первые шведские истребители?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украина и Швеция заключили соглашение о закупке шведских истребителей Gripen E. Вместе с ними Киев получит оборудование и техническую поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и сообщение министра обороны Михаила Федорова.

"Вместе со Швецией мы продолжаем усиливать украинскую боевую авиацию. Сегодня наши страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Важно, что вместе с самолетами будет пакет соответствующего оборудования, технической помощи и поддержки", – отметил президент.

Он добавил, что согласно предварительным договоренностям первые 16 самолетов Gripen C/D Воздушные силы Украины получат уже в начале 2027 года.

Подготовительная работа Украины

Федоров отметил, что команды министерств обороны Украины и Швеции совместно со шведской Администрацией оборонных материалов (FMV) провели всю необходимую подготовительную работу.

Он сообщил, что у Украины со Швецией есть несколько направлений сотрудничества по усилению защиты неба:

  • оперативный. Получение в начале 2027 года первых 16 Gripen C/D позволит быстрее интегрировать платформу, подготовить пилотов и технический персонал, адаптировать инфраструктуру и повышать боевые возможности Воздушных Сил.
  • стратегический. Украина приобретет 16 Gripen E на средства ЕС и при поддержке Британии. Поставки этих истребителей стартуют в начале 2029 года.

"Помимо самолетов Украина получит необходимое оборудование, логистическую и техническую поддержку. Украинские пилоты и технический персонал уже проходят подготовку в Швеции", - отметил Федоров.

Напомним, ранее в Швеции объяснили, почему поддержка Украины является важной составляющей обеспечения собственной национальной безопасности страны.

В то же время, вопросы возможной продажи истребителей Gripen стороны обсуждали еще до официального подписания соответствующего соглашения. О ходе предварительных переговоров и достигнутых договоренностях РБК-Украина сообщало ранее.

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