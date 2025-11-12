Как отмечается, 27 октября 2025 года Совет ЕС принял продление ограничительных мер до 31 октября 2026 года.

К этому решению присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Северная Македония, Норвегия, Сербия, Украина и Черногория.

"Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении.

Что известно о Приднестровье

Приднестровская молдавская республика (ПМР) - это непризнанное квази-государство на территории Молдовы. Она охватывает всю молдавскую часть Левого берега Днестра и имеет небольшой анклав на Правом берегу.

ПМР объявила о своем создании 25 августа 1991 года, за два дня до независимости Молдовы.

На момент провозглашения здесь была расположена 14-я российская армия под командованием Александра Лебедева.

На территории ПМР произошел вооруженный конфликт между молдавскими войсками и сепаратистами при поддержке российских войск.

Приднестровье не признают большинство стран мира, но оно фактически управляется собственными органами власти. Там есть собственная конституция, парламент, правительство и даже собственная валюта - приднестровский рубль.

Экономика региона сильно зависит от России, особенно в энергетическом и финансовом секторе. Приднестровье имеет международную изоляцию, но поддержка России обеспечивает ему определенную стабильность.