Украина и еще восемь стран присоединились к продлению санкций ЕС против России

Что предшествовало

Напомним, 12 марта Совет ЕС принял решение, согласно которому персональные санкции против России будут действовать еще по меньшей мере до 15 сентября. Они касаются более чем 2100 физических и юридических лиц, ограничения против которых ввели в ответ на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины.

При этом Совет ЕС решил не продлевать ограничения против трех человек и исключить из списка девять умерших.

В частности, страны Европейского союза согласились исключить из санкционного списка сооснователя поисковой системы "Яндекс" Аркадия Воложа.

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