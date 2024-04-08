Україна та ще вісім країн приєдналися до продовження санкцій ЄС проти Росії

Що передувало

Нагадаємо, 12 березня Рада ЄС ухвалила рішення, згідно з яким персональні санкції проти Росії діятимуть ще щонайменше до 15 вересня. Вони стосуються більш ніж 2100 фізичних та юридичних осіб, обмеження проти яких ввели у відповідь на невиправдану і неспровоковану військову агресію Росії проти України.

При цьому Рада ЄС вирішила не продовжувати обмеження проти трьох осіб та виключити зі списку дев'ять померлих.

Зокрема, країни Європейського союзу погодилися вилучити із санкційного списку співзасновника пошукової системи "Яндекс" Аркадія Воложа.

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