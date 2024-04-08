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Україна та ще вісім країн приєдналися до продовження санкцій ЄС проти Росії

Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна та ще вісім країн підтримали рішення Ради Європейського моюзу про продовження на півроку персональних санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Боррель нагадав, що 12 березня Рада ЄС продовжила дію санкцій на шість місяців до 15 вересня 2024 року, додавши до списку 97 фізичних та дев'ять юридичних осіб.

"Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Республіка Молдова і Боснія і Герцеговина, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, що входять до Європейської економічної зони, приєднуються до цього рішення Ради", - додав він.

За словами голови дипломатії ЄС, перелічені вище країни забезпечать відповідність своєї національної політики такому рішенню Ради.

Що передувало

Нагадаємо, 12 березня Рада ЄС ухвалила рішення, згідно з яким персональні санкції проти Росії діятимуть ще щонайменше до 15 вересня. Вони стосуються більш ніж 2100 фізичних та юридичних осіб, обмеження проти яких ввели у відповідь на невиправдану і неспровоковану військову агресію Росії проти України.

При цьому Рада ЄС вирішила не продовжувати обмеження проти трьох осіб та виключити зі списку дев'ять померлих.

Зокрема, країни Європейського союзу погодилися вилучити із санкційного списку співзасновника пошукової системи "Яндекс" Аркадія Воложа.

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