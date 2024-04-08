Украина и еще восемь стран присоединились к продлению санкций ЕС против России

Украина и еще восемь стран поддержали решение Совета Европейского союза о продлении на полгода персональных санкций против России за полномасштабное вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Боррель напомнил, что 12 марта Совет ЕС продлил действие санкций на шесть месяцев до 15 сентября 2024 года, добавив в список 97 физических и девять юридических лиц. "Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Республика Молдова и Босния и Герцеговина, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейскую экономическую зону, присоединяются к данному решению Совета", - добавил он. По словам главы дипломатии ЕС, вышеперечисленные страны обеспечат соответствие своей национальной политики такому решению Совета.