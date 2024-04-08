Украина и еще восемь стран присоединились к продлению санкций ЕС против России
Украина и еще восемь стран поддержали решение Совета Европейского союза о продлении на полгода персональных санкций против России за полномасштабное вторжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Боррель напомнил, что 12 марта Совет ЕС продлил действие санкций на шесть месяцев до 15 сентября 2024 года, добавив в список 97 физических и девять юридических лиц.
"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Республика Молдова и Босния и Герцеговина, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейскую экономическую зону, присоединяются к данному решению Совета", - добавил он.
По словам главы дипломатии ЕС, вышеперечисленные страны обеспечат соответствие своей национальной политики такому решению Совета.
Что предшествовало
Напомним, 12 марта Совет ЕС принял решение, согласно которому персональные санкции против России будут действовать еще по меньшей мере до 15 сентября. Они касаются более чем 2100 физических и юридических лиц, ограничения против которых ввели в ответ на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины.
При этом Совет ЕС решил не продлевать ограничения против трех человек и исключить из списка девять умерших.
В частности, страны Европейского союза согласились исключить из санкционного списка сооснователя поисковой системы "Яндекс" Аркадия Воложа.
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