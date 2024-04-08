Україна та ще вісім країн приєдналися до продовження санкцій ЄС проти Росії

Україна та ще вісім країн підтримали рішення Ради Європейського моюзу про продовження на півроку персональних санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Боррель нагадав, що 12 березня Рада ЄС продовжила дію санкцій на шість місяців до 15 вересня 2024 року, додавши до списку 97 фізичних та дев'ять юридичних осіб. "Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Республіка Молдова і Боснія і Герцеговина, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, що входять до Європейської економічної зони, приєднуються до цього рішення Ради", - додав він. За словами голови дипломатії ЄС, перелічені вище країни забезпечать відповідність своєї національної політики такому рішенню Ради.