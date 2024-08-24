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Украина и Россия планируют обмен 115 пленными при посредничестве ОАЭ, - Reuters

Фото: российские военнопленные в Курской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и Россия готовятся обменять 115 пленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов сегодня, 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Информацию об обмене сообщил изданию официальный представитель Объединенных Арабских Эмиратов.

Отмечается, что это будет первый обмен пленными между странами после начала наступления украинских военных в Курской области 6 августа.

Российские и украинские официальные лица пока не комментировали вероятный обмен.

Обмен пленными

Напомним, украинские войска во время боев в Курской области активно берут в плен российских оккупантов для пополнения обменного фонда.

В частности, по данным The Washington Post, воинам ВСУ в ходе операции в Курской области удалось взять в плен минимум 250 российских срочников.

Также недавно в ходе спецоперации бойцам Службы безопасности Украины удалось взять в плен более 100 российских оккупантов. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

Как рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, его российская коллега Татьяна Москалькова инициировала переговоры по обмену пленными на фоне операции ВСУ в Курской области.

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Обмен пленнымиВойна в УкраинеКурская областьОбъединенные Арабские Эмираты