Украина и Россия планируют обмен 115 пленными при посредничестве ОАЭ, - Reuters

Обмен пленными

Напомним, украинские войска во время боев в Курской области активно берут в плен российских оккупантов для пополнения обменного фонда.

В частности, по данным The Washington Post, воинам ВСУ в ходе операции в Курской области удалось взять в плен минимум 250 российских срочников.

Также недавно в ходе спецоперации бойцам Службы безопасности Украины удалось взять в плен более 100 российских оккупантов. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

Как рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, его российская коллега Татьяна Москалькова инициировала переговоры по обмену пленными на фоне операции ВСУ в Курской области.

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