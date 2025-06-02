Украина и Россия обсудят подготовку встречи Зеленского и Путина, - МИД Турции
Во время переговоров между Украиной и Российской Федерацией (РФ), сегодня, 2 июня, будет затронут вопрос подготовки к возможной встрече президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Турции Хакана Фидана перед началом переговоров между Украиной и Россией.
По словам Фидана, во время переговоров делегации:
- будут оценивать перспективы и взгляды относительно перемирия;
- будут поднимать вопросы гуманитарных инициатив;
- обсудят подготовку к возможной встрече лидеров.
Переговоры Украины и России 2 июня
Сегодня, 2 июня, в Стамбуле проходит второй раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Ожидается, что представители России прибудут с так называемым "меморандумом", в котором будет изложено их видение условий прекращения огня.
Накануне, 1 июня, Зеленский утвердил состав украинской делегации. Как и в предыдущем раунде, ее возглавил министр обороны Рустем Умеров.
Перед началом переговоров с российской стороной украинская делегация провела встречи с представителями Германии, Италии и Великобритании.
Стоит добавить, что переговоры делегаций уже начались.
Больше подробностей о втором раунде переговоров - в материале РБК-Украина.
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