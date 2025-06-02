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Украина и Россия обсудят подготовку встречи Зеленского и Путина, - МИД Турции

Понедельник 02 июня 2025 15:04
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Украина и Россия обсудят подготовку встречи Зеленского и Путина, - МИД Турции Фото: Хакан Фидан, глава Министерства иностранных дел Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время переговоров между Украиной и Российской Федерацией (РФ), сегодня, 2 июня, будет затронут вопрос подготовки к возможной встрече президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Турции Хакана Фидана перед началом переговоров между Украиной и Россией.

По словам Фидана, во время переговоров делегации:

  • будут оценивать перспективы и взгляды относительно перемирия;
  • будут поднимать вопросы гуманитарных инициатив;
  • обсудят подготовку к возможной встрече лидеров.

Переговоры Украины и России 2 июня

Сегодня, 2 июня, в Стамбуле проходит второй раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Ожидается, что представители России прибудут с так называемым "меморандумом", в котором будет изложено их видение условий прекращения огня.

Накануне, 1 июня, Зеленский утвердил состав украинской делегации. Как и в предыдущем раунде, ее возглавил министр обороны Рустем Умеров.

Перед началом переговоров с российской стороной украинская делегация провела встречи с представителями Германии, Италии и Великобритании.

Стоит добавить, что переговоры делегаций уже начались.

Больше подробностей о втором раунде переговоров - в материале РБК-Украина.

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