В Стамбуле начался второй раунд переговоров Украины и России
Сегодня, 2 июня, в Стамбуле проходит второй раунд мирных переговоров между делегациями Украины и Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
Встреча украинской и российской делегации происходит в Стамбуле, Турция, во дворце Чираган.
Стоит заметить, что по данным СМИ, начало переговоров было запланировано на 13:00. Но впоследствии стало известно, что продолжается подготовка к встрече. Также на встрече в качестве посредника находится делегация Турции, которую возглавлю их глава МИД Хакан Фидан.
От Турции также присутствуют начальник Генерального штаба генерал Метин Гурак и начальник разведки Ибрагим Калин.
Перед началом непосредственных переговоров глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с паромной речью.
Что он сказал:
- встреча делегаций России и Украины в Стамбуле нацелена на обсуждение подготовки к возможной встрече на уровне лидеров;
- встреча делегаций России и Украины в Стамбуле направлена на достижение подвижек в вопросе гуманитарных тем, в частности обмена пленными;
- делегации России и Украины на встрече в Стамбуле обсудят перспективы прекращения огня, свои позиции;
- Турция рассчитывает на результативность встречи России и Украины в Стамбуле;
- Турция готова сделать все необходимое для урегулирования.
Напомним, сегодня на переговорах российская делегация планирует представить так называемый "меморандум" относительно собственного видения прекращения огня.
Глава ОП Андрей Ермак отреагировал на это и заявил, что Украина готова к следующим переговорам с Россией, однако хочет получить так называемый "меморандум" о возможном перемирии до встречи.
Состав делегаций
Украина
Президент Владимир Зеленский отдельным указом утвердил состав украинской делегации - ее снова возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Также в Стамбул поехали:
- первый заместитель главы МИД Сергей Кислица;
- заместитель председателя СБУ Александр Поклад;
- первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский;
- заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко;
- заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий;
- заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Евгений Шинкарев;
- заместитель начальника штаба Командования ВМС Александр Дьяков;
- старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов;
- офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев;
- советник главы Офиса президента Александр Бевз.
В составе делегации на переговорах произошли изменения по сравнению со встречей 16 мая. В частности, начальника управления международного и операционного права Генштаба ВСУ Алексея Маловацкого заменил его заместитель Андрей Фомин.
Кроме того, к переговорам присоединятся представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе безопасности и обороны Юрий Ковбаса и заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский.
Россия
Российский диктатор Владимир Путин не менял состав делегации россиян. Возглавляет ее помощник Путина Владимир Мединский.
Также в списке:
- заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин;
- начальник Главного управления Генштаба России Игорь Костюков;
- заместитель министра обороны РФ по международному сотрудничеству Александр Фомин.
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