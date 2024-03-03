Украина и Россия достигли лимита того, чего можно достичь войной, - глава МИД Турции

В Турции заявили о необходимости прекращения огня в Украине. Анкара считает, что Украина и РФ достигли лимита того, чего можно достичь военными методами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.
"Мы считаем, что пришла пора для прекращения огня в Украине. Прекращение огня не означает признания оккупации. Обе стороны, похоже, достигли предела того, чего они могут добиться с помощью войны", - сказал он.
По словам министра, в Турции считают, что пора отделить вопрос признания оккупации и суверенитета от вопроса прекращения огня.
Стоит отметить, что власти Турции занимают нейтральную позицию по войне РФ против Украины. Анкара заявляет, что поддерживает суверенитет Украины, при этом прямо не осуждает Москву.
В начале полномасштабной войны в Стамбуле проходили переговоры между Украиной и Россией, но это не принесло значительных результатов.
Также Турция была посредником в создании "зернового коридора" и нескольких обменов пленными.
Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжает добиваться посредничества между Украиной и РФ.
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