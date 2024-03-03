Україна та Росія досягли ліміту того, чого можна досягти війною, - глава МЗС Туреччини

"Ми вважаємо, що настав час для припинення вогню в Україні. Припинення вогню не означає визнання окупації. Обидві сторони, схоже, досягли межі того, чого вони можуть домогтися за допомогою війни", - сказав він.

За словами міністра, у Туреччині вважають, що настав час відокремити питання визнання окупації та суверенітету від питання припинення вогню.

Позиція Туреччини щодо війни

Варто зазначити, що влада Туреччини займає нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Анкара заявляє, що підтримує суверенітет України, при цьому прямо не засуджує Москву.

На початку повномасштабної війни у Стамбулі проходили переговори між Україною та Росією, але це не принесло значних результатів.

Також Туреччина була посередником у створенні "зернового коридору" та декількох обмінів полоненими.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна продовжує добиватися посередництва між Україною та РФ.