Украина и Россия в Стамбуле договорились о новом обмене пленными, - Зеленский

"Относительно Стамбульских переговоров - я как раз жду полного отчета от Умерова, они обменялись мнениями и мы готовим новый обмен военнопленными", - рассказал Зеленский

Обмен пленными в формате "1000 на 1000"

Напомним, во время переговоров в Турции 16 мая украинская и российская делегации достигли договоренности о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Из-за большого объема процесс обмена происходил поэтапно в течение нескольких дней и стартовал в пятницу, 23 мая.

Во время первого этапа из российского плена было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских. Среди освобожденных - представители ВМС, Десантно-штурмовых войск, Нацгвардии, Сил теробороны и пограничной службы.

На следующий день состоялся второй день масштабного обмена, и Украина вернула 307 военных. Среди них - 27 защитников Мариуполя, также из плена впервые освободили воинов из некоторых воинских частей.