Стало известно, были ли военнопленные КНДР в списках обмена "1000 на 1000"

Украина и Россия провели масштабный обмен военнопленными в формате "1000 на 1000". Пленные из Северной Кореи не были в списке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Двое северокорейских солдат, находящихся в плену в Украине, не участвовали в недавнем обмене военнопленными между Киевом и Москвой.
По словам депутата южнокорейского парламента Ю Йон-вона, военных на фамилии Ри и Бек не включили в список обмена по просьбе Сеула к Киеву.
Южная Корея готова принять их, если они захотят перейти на ее сторону. Один из пленных - Ри выразил желание переехать в Южную Корею.
Как пишет издание, депутат встречался с обоими солдатами во время визита в Украину в феврале. По его словам, Ри боится репатриации в Северную Корею из-за угрозы наказания для себя и семьи.
Северная Корея с октября 2024 года активно привлекает свои войска на стороне России в войне против Украины.
В прошлом году власти Северной Кореи отправили своих военных на войну России против Украины. На данный момент они дисклокированы для участия в боевых действиях в Курской области.
Начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северокорейские войска получают ценный боевой опыт и совершенствуют свои системы вооружений, ведя боевые действия в Курской области и сотрудничая с Россией.
Также Буданов заявил, что Россия модернизировала северокорейские ракеты KN-23 и сделала их более точными во время ударов.
По состоянию на начало февраля, войска КНДР потеряли в боях на Курщине около 4000 солдат.
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