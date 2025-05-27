RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Стало известно, были ли военнопленные КНДР в списках обмена "1000 на 1000"

Фото: Украина не вносила в обмен "1000 на 1000" военнопленных КНДР (V_Zelenskiy_official)
Автор: Владислава Ткаченко

Украина и Россия провели масштабный обмен военнопленными в формате "1000 на 1000". Пленные из Северной Кореи не были в списке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Двое северокорейских солдат, находящихся в плену в Украине, не участвовали в недавнем обмене военнопленными между Киевом и Москвой.

По словам депутата южнокорейского парламента Ю Йон-вона, военных на фамилии Ри и Бек не включили в список обмена по просьбе Сеула к Киеву.

Южная Корея готова принять их, если они захотят перейти на ее сторону. Один из пленных - Ри выразил желание переехать в Южную Корею.

Как пишет издание, депутат встречался с обоими солдатами во время визита в Украину в феврале. По его словам, Ри боится репатриации в Северную Корею из-за угрозы наказания для себя и семьи.

Северная Корея с октября 2024 года активно привлекает свои войска на стороне России в войне против Украины.

Участие военных КНДР в войне против Украины

В прошлом году власти Северной Кореи отправили своих военных на войну России против Украины. На данный момент они дисклокированы для участия в боевых действиях в Курской области.

Начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северокорейские войска получают ценный боевой опыт и совершенствуют свои системы вооружений, ведя боевые действия в Курской области и сотрудничая с Россией.

Также Буданов заявил, что Россия модернизировала северокорейские ракеты KN-23 и сделала их более точными во время ударов.

По состоянию на начало февраля, войска КНДР потеряли в боях на Курщине около 4000 солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКНДРВойна в Украине