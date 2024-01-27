RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина и Польша начали технические переговоры по экспортным лицензиям

Фото: Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия (АgroРolit.com)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и Польша уже начали обмен письмами на техническом уровне по внедрению механизма экспортных лицензий на украинскую сельхозпродукцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого замминистра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого в эфире телемарафона.

Как отметил Высоцкий, Украина и Польша уже начали на техническом уровне обмен письмами.

В частности он напомнил о том, что Украина уже вводила механизм лицензирования с Румынией и Болгарией.

"Поэтому мы говорим, что есть положительный опыт. И в диалоге можно будет находить общие положительные моменты для обеих стран (Польши и Украины, - ред.). Это все равно лучше, чем запрет и отсутствие диалога", - пояснил Высоцкий.

Также заместитель министра аграрной политики и продовольствия отметил, что лицензирование не предусматривает квоты. По его словам, это означает, что экспортер подает заявку Минэкономики, далее она идет в Минагрополитики после чего ожидается согласование от страны и выдача лицензии.

"Это означает, что просто прослеживаются объемы экспорта и прослеживается, кто является контрагентами, но это не идет речь о квоте", - рассказал заместитель министра.

Проблемы с импортом продовольствия из Украины

4 июня 2022 года вступил в силу регламент о временных мерах по либерализации торговли. В документе временно приостановлен ряд тарифов, прописанных в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС. Из-за действия регламента, ряд стран начали терпеть убытки от перенасыщения рынков продукцией из Украины, что привело к протестам.

Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия требуют от Еврокомиссии введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.

Как писало Financal Times, Брюссель введет "меры предосторожности", которые позволят блокировать продовольствие из Украины, если это будет представлять угрозу падением цен в Польше и других соседних странах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша