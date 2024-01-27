Украина и Польша начали технические переговоры по экспортным лицензиям

Украина и Польша уже начали обмен письмами на техническом уровне по внедрению механизма экспортных лицензий на украинскую сельхозпродукцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого замминистра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого в эфире телемарафона.

Как отметил Высоцкий, Украина и Польша уже начали на техническом уровне обмен письмами.

В частности он напомнил о том, что Украина уже вводила механизм лицензирования с Румынией и Болгарией.

"Поэтому мы говорим, что есть положительный опыт. И в диалоге можно будет находить общие положительные моменты для обеих стран (Польши и Украины, - ред.). Это все равно лучше, чем запрет и отсутствие диалога", - пояснил Высоцкий.

Также заместитель министра аграрной политики и продовольствия отметил, что лицензирование не предусматривает квоты. По его словам, это означает, что экспортер подает заявку Минэкономики, далее она идет в Минагрополитики после чего ожидается согласование от страны и выдача лицензии.

"Это означает, что просто прослеживаются объемы экспорта и прослеживается, кто является контрагентами, но это не идет речь о квоте", - рассказал заместитель министра.

Проблемы с импортом продовольствия из Украины

4 июня 2022 года вступил в силу регламент о временных мерах по либерализации торговли. В документе временно приостановлен ряд тарифов, прописанных в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС. Из-за действия регламента, ряд стран начали терпеть убытки от перенасыщения рынков продукцией из Украины, что привело к протестам.

Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия требуют от Еврокомиссии введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.

Как писало Financal Times, Брюссель введет "меры предосторожности", которые позволят блокировать продовольствие из Украины, если это будет представлять угрозу падением цен в Польше и других соседних странах.