Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Brave1 .

Как отметили в Brave1, цель нового сотрудничества – долгосрочное взаимовыгодное партнерство, в рамках которого должны сочетаться десятилетия мирового промышленного опыта со скоростью и гибкостью украинских производителей, работающих в непосредственном контакте с фронтом.

Kongsberg – это норвежская технологическая компания, специализирующаяся на оборонных, аэрокосмических и морских системах. Один из самых известных ее продуктов – системы ПВО NASAMS, защищающие украинское небо от ракет и дронов еще с 2022 года. Компания производит эти системы совместно с американской Raytheon.

Меморандум в Киеве подписали операционная директор Brave1 Ирина Заболотная и руководство Kongsberg Defence & Aerospace Ukraine Аслак Свердруп и Виталий Демчук.

Партнерство с Kongsberg сосредоточится на следующих направлениях:

Изучение инновационных defense tech-решений Kongsberg, актуальных для текущих оборонных нужд Украины.

Тестирование этих решений в рамках программы Test in Ukraine от Brave1.

Матчмейкинг между Kongsberg и украинскими defense tech-компаниями для интеграции украинских технологий и компонентов.

Определение потенциальных направлений для совместных исследований и разработок.

"Будущее европейской обороны будет строиться благодаря более тесному взаимодействию между глобальными промышленными возможностями и развивающимися в Украине инновациями. Присоединение Kongsberg к Brave Prime - это еще один шаг к построению долгосрочных промышленных партнерств с ведущими оборонными компаниями мира", - отметила Ирина Заболотная, СОО Brave1.