Германия готова оплатить две системы Patriot, Норвегия - еще одну, - Зеленский

"Мы обсудили с партнерами возможность купить в Европе и в США прежде всего еще необходимые пакеты соответствующего оружия. Мы дали детали по этому пакету нашим друзьям, надеемся на поддержку", - сказал Зеленский.

По его словам, в частности речь идет о системах ПВО, системах Patriot и ракетах для них, а также артиллерия и другие виды оружия, которые "укрепляют украинскую армию и очень необходимые системы для защиты".

"С президентом Трампом у нас позитивный диалог по системам Patriot. Мой запрос относительно 10 систем Patriot и соответствующего объема ракет к этим системам. Германия готова оплатить, есть договоренности, две системы. Норвегия готова оплатить одну систему", - рассказал президент.

Он отметил, что когда Украина получит четкий ответ от производителя и от различных возможностей США относительно дат, присоединятся и другие европейские партнеры.

"Именно такая на сегодня схема финансирования американских систем Patriot. Мы уже имеем понимание, откуда начало финансирования будет идти", - добавил Зеленский.