RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Германия готова оплатить две системы Patriot, Норвегия - еще одну, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Германия готова оплатить две американские системы противовоздушной Patriot для Украины, Норвегия - еще одну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время разговора с представителями украинских и иностранных медиа.

"Мы обсудили с партнерами возможность купить в Европе и в США прежде всего еще необходимые пакеты соответствующего оружия. Мы дали детали по этому пакету нашим друзьям, надеемся на поддержку", - сказал Зеленский.

По его словам, в частности речь идет о системах ПВО, системах Patriot и ракетах для них, а также артиллерия и другие виды оружия, которые "укрепляют украинскую армию и очень необходимые системы для защиты".

"С президентом Трампом у нас позитивный диалог по системам Patriot. Мой запрос относительно 10 систем Patriot и соответствующего объема ракет к этим системам. Германия готова оплатить, есть договоренности, две системы. Норвегия готова оплатить одну систему", - рассказал президент.

Он отметил, что когда Украина получит четкий ответ от производителя и от различных возможностей США относительно дат, присоединятся и другие европейские партнеры.

"Именно такая на сегодня схема финансирования американских систем Patriot. Мы уже имеем понимание, откуда начало финансирования будет идти", - добавил Зеленский.

 

 

 

Patriot для Украины

Напомним, по словам госсекретаря США Марко Рубио, США хотят обсудить с союзниками по НАТО возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Однако пока что никто не хочет расставаться с таким вооружением.

Вчера, 9 июля, президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина просила Вашингтон передать системы Patriot. Американский лидер рассказал, что в США рассмотрят такой запрос. Но никаких конкретных обещаний он не дал.

До этого в СМИ появились слухи, что Трамп может передать Украине еще одну дополнительную систему Patriot.

Также, как сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц, Германия готова приобрести у США системы Patriot, чтобы передать их Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиПомощь УкраинеВоенная помощьВойна в Украине