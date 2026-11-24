"У нас уже есть совместные предприятия и системно расширяем это сотрудничество. Теперь запускаем еще один проект - в сфере беспилотников для тактической разведки. Эти системы помогут нашим воинам лучше видеть поле боя, планировать и выполнять боевые задачи", - заявил Евгений Хмара, министр обороны Украины.

В 2027 году на украинско-немецком предприятии планируется изготовить несколько тысяч украинских беспилотников для тактической разведки и наблюдения.

Немецкая сторона будет финансировать производство, развертывание необходимых мощностей и дальнейшую поддержку. Также предусмотрена возможность дальнейшего увеличения объемов поставок для Сил обороны.

На сегодняшний день Германия является одним из крупнейших партнеров Украины в вопросе реализации совместных производств. Украина уже реализует 11 таких проектов с разными странами-партнерами. После сегодняшнего подписания их будет 12, из них 6 – именно с Германией.