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Украина и Германия в феврале могут подписать договор о гарантиях безопасности, - СМИ

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина и Германия могут в феврале подписать договор о гарантиях безопасности. Проект документа уже готов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По предварительным данным, заключение договора запланировано на 16 февраля. Совершенно доработать и подписать межправительственное соглашение могут во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, что Украина ведет переговоры с рядом стран по гарантиям безопасности. В частности, в этом списке США, Канада, Румыния, Франция, Германия, Италия.

12 января премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В столице Украины он подписал с президентом Владимиром Зеленским историческое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Она уже вступила в силу и будет действовать в течение 10 лет.

Также ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж завершает переговоры с Украиной о гарантиях безопасности.

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