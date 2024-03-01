Украина и Нидерланды обсудили ускорение поставок F-16: Рютте раскрыл детали

По его словам, в вопросе передачи F-16 все идет по графику. Это означает, что истребители будут в украинском небе позже в этом году.

Как отметил Рютте, нужно убедиться, что не будет никаких препятствий, которые могли бы создать задержку в передаче самолетов.

"Мы обсудили, как ускорить этот процесс. Мы попросим наши Минобороны поработать с партнерами, такими как Норвегия, Бельгия и другими странами коалиции F-16, потому что Украина нуждается в этом преимуществе в воздухе так быстро, как это возможно", - добавил премьер.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина ожидает поставку первой части самолетов F-16 в этому году.

F-16 для Украины

Напомним, в августе прошлого года Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине 61 истребитель F-16.

Для того, чтобы поставки начались, необходимо, чтобы украинские пилоты и обслуживающий персонал прошли обучение, а наша страна подготовила инфраструктуру.

Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что обучение первой группы украинских пилотов на F-16 в США должно завершиться в начале лета.