RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина и Нидерланды обсудили ускорение поставок F-16: Рютте раскрыл детали

Фото: Марк Рютте, премьер Нидерландов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и Нидерланды обсудили, как можно ускорить процесс передачи украинским защитникам истребителей F-16. За помощью могут обратиться к Норвегии и Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, в вопросе передачи F-16 все идет по графику. Это означает, что истребители будут в украинском небе позже в этом году. 

Как отметил Рютте, нужно убедиться, что не будет никаких препятствий, которые могли бы создать задержку в передаче самолетов. 

"Мы обсудили, как ускорить этот процесс. Мы попросим наши Минобороны поработать с партнерами, такими как Норвегия, Бельгия и другими странами коалиции F-16, потому что Украина нуждается в этом преимуществе в воздухе так быстро, как это возможно", - добавил премьер. 

В свою очередь президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина ожидает поставку первой части самолетов F-16 в этому году. 

F-16 для Украины

Напомним, в августе прошлого года Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине 61 истребитель F-16. 

Для того, чтобы поставки начались, необходимо, чтобы украинские пилоты и обслуживающий персонал прошли обучение, а наша страна подготовила инфраструктуру.

Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что обучение первой группы украинских пилотов на F-16 в США должно завершиться в начале лета

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМарк РюттеF-16Помощь УкраинеВоенная помощь