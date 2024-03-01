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Україна та Нідерланди обговорили прискорення постачання F-16: Рютте розкрив деталі

Фото: Марк Рютте, прем'єр Нідерландів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна та Нідерланди обговорили, як можна прискорити процес передачі українським захисникам винищувачів F-16. За допомогою можуть звернутися до Норвегії та Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, у питанні передачі F-16 все йде за графіком. Це означає, що винищувачі будуть в українському небі пізніше цього року.

Як зазначив Рютте, треба переконатися, що не буде жодних перешкод, які б могли створити затримку в передачі літаків.

"Ми обговорили, як прискорити цей процес. Ми попросимо наші Міноборони попрацювати з партнерами, такими як Норвегія, Бельгія та іншими країнами коаліції F-16, тому що Україна потребує цієї переваги в повітрі так швидко, як це можливо", - додав прем'єр.

У свою чергу президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна очікує на постачання першої частини літаків F-16 в цьому році.

F-16 для України

Нагадаємо, у серпні минулого року Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні 61 винищувач F-16.

Для того, щоб постачання розпочалося, необхідно, щоб українські пілоти та обслуговуючий персонал пройшли навчання, а наша країна підготувала інфраструктуру.

Нещодавно спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що навчання першої групи українських пілотів на F-16 у США має завершитися на початку літа.

 

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