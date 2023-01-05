Глава "Энергоатома" считает возможным военный сценарий освобождения ЗАЭС

Украина должна любой ценой вернуть контроль над захваченной россиянами Запорожской атомной электростанцей. Не исключено, что это сделают украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что более вероятным сценарием, чем создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС, является возвращение станции под контроль украинских военных.

Он отметил, что идея МАГАТЭ по созданию периметра безопасности вокруг станции провалилась.

"Мы не думаем, что это реально. Уже новый год, а зону так и не создали", - подчеркнул Котин.

По его словам, если ВСУ удастся прорвать российские позиции и захватить Мелитополь, расположенный более чем в 100 километрах к югу от атомной станции, "единственный вариант для оккупантов - оставить ее".

"Мы надеемся на украинские Вооруженные силы", - подчеркнул глава "Энергоатома".