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Глава "Энергоатома" считает возможным военный сценарий освобождения ЗАЭС

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Запорожская область, Четверг 05 января 2023 16:43
Глава "Энергоатома" считает возможным военный сценарий освобождения ЗАЭС Фото: президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин (energoatom.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украина должна любой ценой вернуть контроль над захваченной россиянами Запорожской атомной электростанцей. Не исключено, что это сделают украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что более вероятным сценарием, чем создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС, является возвращение станции под контроль украинских военных.

Он отметил, что идея МАГАТЭ по созданию периметра безопасности вокруг станции провалилась.

"Мы не думаем, что это реально. Уже новый год, а зону так и не создали", - подчеркнул Котин.

По его словам, если ВСУ удастся прорвать российские позиции и захватить Мелитополь, расположенный более чем в 100 километрах к югу от атомной станции, "единственный вариант для оккупантов - оставить ее".

"Мы надеемся на украинские Вооруженные силы", - подчеркнул глава "Энергоатома".

Напомним, ранее Украина обратилась в Организацию Объединенных Наций с просьбой послать миротворцев для защиты Запорожской атомной электростанции даже без согласия с Россией.

Что происходит на ЗАЭС - РБК-Украина на условиях анонимности рассказал ее сотрудник.

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Запорожская АЭС Энергоатом Запорожская область
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