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Украина и Литва будут сотрудничать в сфере информационной безопасности

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Суббота 01 июля 2023 01:06
Украина и Литва будут сотрудничать в сфере информационной безопасности Фото: Украина будет сотрудничать с Литвой по информационной безопасности (mkip.gov)
Автор: Максим Шушко

В Министерстве культуры, 30 июня, обсудили с представителями литовского Сейма углубление сотрудничества в сфере информационной безопасности и диджитализации культурного наследия Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.

Заместитель министра культуры Украины Тарас Шевченко подчеркнул важность дальнейшего ограничения трансляции российских телеканалов и применения более жестких санкций.

Кроме того, речь шла о необходимости совместных усилий по реализации инициативы "Информационный Рамштайн" в области информационной безопасности, которая включает и политику санкций.

В Минкульте отметили, что культурная сфера продолжает быть целью россиян. Главными вызовами остаются цифровизация недвижимого культурного наследия, музейных экспонатов и нематериального культурного наследия Украины.

Литовская сторона подтвердила свою полную поддержку и выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Также Украина начнет сотрудничество в сфере киберзащиты с Японией. Вице-премьер-министр Михаил Федоров сообщил, что страны подписали трехсторонний меморандум, который позволит начать диджитал-сотрудничество между странами.

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