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Україна та Литва співпрацюватимуть у сфері інформаційної безпеки

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Субота 01 липня 2023 01:06
Україна та Литва співпрацюватимуть у сфері інформаційної безпеки Фото: Україна співпрацюватиме з Литвою щодо інформаційної безпеки (mkip.gov)
Автор: Максим Шушко

У Міністерстві культури, 30 червня, обговорили із представниками литовського Сейму поглиблення співпраці у сфері інформаційної безпеки та діджиталізації культурної спадщини України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Заступник міністра культури України Тарас Шевченко підкреслив важливість подальшого обмеження трансляції російських телеканалів і застосування більш жорстких санкцій.

Крім того, йшлося про необхідність спільних зусиль в реалізації ініціативи "Інформаційний Рамштайн" в галузі інформаційної безпеки, яка включає і політику санкцій.

У Мінкульті зазначили, що кльтурна сфера продовжує бути ціллю для росіян. Головними викликами залишаються цифровизація нерухомої культурної спадщини, музейних експонатів та нематеріальної культурної спадщини України.

Литовська сторона підтвердила свою повну підтримку і виразила готовність до подальшої співпраці.

Також, Україна розпочне співпрацю у сфері кіберзахисту із Японією. Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров повідомив, що країни підписали тристоронній меморандум, який дозволить розпочати діджитал-співпрацю між країнами.

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Служба безпеки України Литва
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