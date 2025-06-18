Украина подвергается тысячам кибератак ежемесячно, - Минцифры
Украинские госресурсы подвергаются тысячам кибератак ежемесячно.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал во время мероприятия NV "Большая цифровая трансформация. Диалоги о будущем".
"Поверьте, что такое количество атак, которое происходит в киберпространстве, оно невероятное. У нас тысячи атак ежемесячно. Государство достаточно достойно проходит этот путь", - сказал Федоров.
По его словам, у каждого сотрудника Минцифры установлено специальное программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое анализирует поведение на ноутбуке.
"Если есть аномалии - система мгновенно реагирует. Так мы уже обнаружили несколько вирусов, которые не видели даже антивирусы", - пояснил министр.
Он также отметил, что скорость реакции на хакерские атаки госресурсов "критически важна" и именно поэтому Минцифра договорилась с "крупным донором", который будет финансировать тендеры по киберзащите как для государственных, так и для частных структур.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что США сократили усилия в предоставлении Украине помощи в области кибербезопасности, которая имела важное значение в противодействии российским хакерским атакам.
Эту помощь считали критически важной для того, чтобы помочь Украине предотвратить кибератаки на государственных служащих, телекоммуникационные компании и поставщиков энергии, а также для восстановления от последствий.
По словам киевского эксперта по кибербезопасности Егора Аушева, сокращение поддержки кибербезопасности для Украины ослабит "цифровые линии фронта" страны, сделав страну "легкой мишенью" для России.
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