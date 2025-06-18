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Украина подвергается тысячам кибератак ежемесячно, - Минцифры

Среда 18 июня 2025 16:38
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Украина подвергается тысячам кибератак ежемесячно, - Минцифры Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские госресурсы подвергаются тысячам кибератак ежемесячно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал во время мероприятия NV "Большая цифровая трансформация. Диалоги о будущем".

"Поверьте, что такое количество атак, которое происходит в киберпространстве, оно невероятное. У нас тысячи атак ежемесячно. Государство достаточно достойно проходит этот путь", - сказал Федоров.

По его словам, у каждого сотрудника Минцифры установлено специальное программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое анализирует поведение на ноутбуке.

"Если есть аномалии - система мгновенно реагирует. Так мы уже обнаружили несколько вирусов, которые не видели даже антивирусы", - пояснил министр.

Он также отметил, что скорость реакции на хакерские атаки госресурсов "критически важна" и именно поэтому Минцифра договорилась с "крупным донором", который будет финансировать тендеры по киберзащите как для государственных, так и для частных структур.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что США сократили усилия в предоставлении Украине помощи в области кибербезопасности, которая имела важное значение в противодействии российским хакерским атакам.

Эту помощь считали критически важной для того, чтобы помочь Украине предотвратить кибератаки на государственных служащих, телекоммуникационные компании и поставщиков энергии, а также для восстановления от последствий.

По словам киевского эксперта по кибербезопасности Егора Аушева, сокращение поддержки кибербезопасности для Украины ослабит "цифровые линии фронта" страны, сделав страну "легкой мишенью" для России.

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