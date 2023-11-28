Украина и Италия начали переговоры по заключению соглашения о гарантиях безопасности

Как сообщается, украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Украина уже начала двусторонние консультации со всеми странами G7, включая Италию. Именно Италия будет председательствовать в "Группе семи" в следующем году. Мы ценим значительный вклад наших итальянских друзей в защиту Украины и приближение общей победы. Предоставление Италией гарантий безопасности Украине станет важным шагом к приближению членства нашего государства в ЕС и НАТО", - подчеркнул Жовква.

Собеседники обсудили подходы к наполнению и формату предстоящего двустороннего соглашения, а также согласовали график дальнейшей коммуникации.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, страны "Большой семерки" 11-12 июля в Вильнюсе подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, которая поможет не допустить повторного вторжения РФ до того, как Украина станет членом НАТО.

К Вильнюсской декларации по гарантиям безопасности также присоединились другие страны, и список расширяется.

Недавно Украина и Германия начали первый раунд переговоров по двусторонним гарантиям безопасности.

Кроме того, Украина начала двусторонние переговоры о гарантиях безопасности с США и Британией.