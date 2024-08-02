Украина и Ирландия начали обсуждать соглашение о гарантиях безопасности
Украина и Ирландия провели первые переговоры в рамках подготовки двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
Первый раунд переговоров провел заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.
"Мы ценим многогранную поддержку Украины со стороны Ирландии и наше сотрудничество по пути Украины к членству в ЕС. Ирландия демонстрирует солидарность в нашей совместной борьбе за защиту общих ценностей, справедливый мир и безопасную Европу", - отметил Жовква.
Как отметили в ведомстве, в ходе переговоров было обсуждено содержание двустороннего соглашения. Также стороны обменялись мнениями насчет конкретных положений и договорились о дальнейших шагах.
Что предшествовало
Напомним, 9 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Харрис обсудили подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.
При этом 21 июня Жовква отмечал, что переговоры о подписании соглашения с Ирландией должны начаться в ближайшее время.
К слову, Ирландия является нейтральной страной. Поэтому она не предоставляет Украине летальную помощь.
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