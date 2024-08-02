Фото: Украина и Ирландия начали обсуждать соглашение о гарантиях безопасности (president.gov.ua)

Украина и Ирландия провели первые переговоры в рамках подготовки двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Первый раунд переговоров провел заместитель руководителя ОП Игорь Жовква. "Мы ценим многогранную поддержку Украины со стороны Ирландии и наше сотрудничество по пути Украины к членству в ЕС. Ирландия демонстрирует солидарность в нашей совместной борьбе за защиту общих ценностей, справедливый мир и безопасную Европу", - отметил Жовква. Как отметили в ведомстве, в ходе переговоров было обсуждено содержание двустороннего соглашения. Также стороны обменялись мнениями насчет конкретных положений и договорились о дальнейших шагах.