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Украина и Ирландия начали обсуждать соглашение о гарантиях безопасности

Киев, Пятница 02 августа 2024 17:53
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Украина и Ирландия начали обсуждать соглашение о гарантиях безопасности Фото: Украина и Ирландия начали обсуждать соглашение о гарантиях безопасности (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина и Ирландия провели первые переговоры в рамках подготовки двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Первый раунд переговоров провел заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

"Мы ценим многогранную поддержку Украины со стороны Ирландии и наше сотрудничество по пути Украины к членству в ЕС. Ирландия демонстрирует солидарность в нашей совместной борьбе за защиту общих ценностей, справедливый мир и безопасную Европу", - отметил Жовква.

Как отметили в ведомстве, в ходе переговоров было обсуждено содержание двустороннего соглашения. Также стороны обменялись мнениями насчет конкретных положений и договорились о дальнейших шагах.

Что предшествовало

Напомним, 9 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Харрис обсудили подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

При этом 21 июня Жовква отмечал, что переговоры о подписании соглашения с Ирландией должны начаться в ближайшее время.

К слову, Ирландия является нейтральной страной. Поэтому она не предоставляет Украине летальную помощь.

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