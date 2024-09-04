Премьер Ирландии прибыл в Киев

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис сегодня, 4 сентября, приехал в Украину. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ирландскую телерадиокомпанию RTE.

Харрис уже посетил город Бородянка в Киевской области, которые был сильно значительно поврежден российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения.

Также премьер побывал в Гостомеле в Киевской области. Ирландия помогала со строительством временного жилья в городе.

Ожидается, что Саймон Харрис встретится с президентом Владимиром Зеленским. По данным RTE, они обсудят поддержку Украины со стороны ЕС, а также перспективы вступления Украины в Европейский союз.

Также планируется, что Гаррис и Зеленский подпишут меморандум о взаимопонимании нового двустороннего соглашения между Ирландией и Украиной. Соглашение, которое накануне обсудило ирландское правительство, будет выражать солидарность Ирландии с Украиной и ее право на защиту от незаконного вторжения России.