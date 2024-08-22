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Украина и Ирландия в ближайшее время подпишут соглашение о гарантиях безопасности, - ОП

Киев, Четверг 22 августа 2024 19:50
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Украина и Ирландия в ближайшее время подпишут соглашение о гарантиях безопасности, - ОП Фото: Украина и Ирландия провели переговоры по соглашению о гарантиях безопасности (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина и Ирландия завершили переговоры насчет соглашения о гарантиях безопасности. Документ будет подписан в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Как отметили в ОП, возглавил украинскую делегацию заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Стороны согласовали позиции по отдельным положениям документа и графику следующих шагов для финализации текста и подписания двустороннего соглашения лидерами стран в ближайшее время", - рассказали в ведомстве.

Стоит заметить, что Ирландия является нейтральной страной. В связи с этим она не предоставляет Украине военную помощь. Поэтому в документе, вероятно, не будет содержаться каких-либо обязательств в этом вопросе.

Что предшествовало

Украина и Ирландия договорились начать работу над соглашением о гарантиях безопасности в начале мая этого года. Это произошло во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского и премьера Ирландии Саймон Харрис.

При этом переговоры насчет гарантий безопасности начались 2 августа.

К слову, Украина уже подписала соглашения о гарантиях безопасности с 25 странами. Среди них - США, Британия, Франция, Германия, Япония.

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