Украина и Ирландия в ближайшее время подпишут соглашение о гарантиях безопасности, - ОП

Фото: Украина и Ирландия провели переговоры по соглашению о гарантиях безопасности (president.gov.ua)

Украина и Ирландия завершили переговоры насчет соглашения о гарантиях безопасности. Документ будет подписан в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Как отметили в ОП, возглавил украинскую делегацию заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. "Стороны согласовали позиции по отдельным положениям документа и графику следующих шагов для финализации текста и подписания двустороннего соглашения лидерами стран в ближайшее время", - рассказали в ведомстве. Стоит заметить, что Ирландия является нейтральной страной. В связи с этим она не предоставляет Украине военную помощь. Поэтому в документе, вероятно, не будет содержаться каких-либо обязательств в этом вопросе.