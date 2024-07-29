Украина и Греция завершают работу над подготовкой соглашения о безопасности

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел очередной раунд переговоров с Грецией по подписанию двустороннего соглашения о безопасности.

Стороны продолжили работу над проектом документа и согласовали график дальнейших переговоров для финализации соглашения, чтобы лидеры могли подписать его в ближайшее время.

"Наше государство уже заключило 25 двусторонних сделок безопасности на выполнение Совместной декларации G7, принятой в прошлом году в Вильнюсе. Сейчас Украина ведет переговоры еще с четырьмя государствами для подписания документа безопасности", - сообщили в Офисе президента.

Напомним, на днях украинский президент Владимир Зеленский анонсировал еще четыре новых соглашения о гарантиях безопасности со странами-партнерами.

Настоящий момент соглашения уже подписаны с: