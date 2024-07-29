RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина и Греция завершают работу над подготовкой соглашения о безопасности

Фото: Украина и Греция финализуют текст двустороннего соглашения о безопасности (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина и Греция финализируют текст двустороннего соглашения по безопасности. Лидеры стран смогут подписать его в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел очередной раунд переговоров с Грецией по подписанию двустороннего соглашения о безопасности.

Стороны продолжили работу над проектом документа и согласовали график дальнейших переговоров для финализации соглашения, чтобы лидеры могли подписать его в ближайшее время.

"Наше государство уже заключило 25 двусторонних сделок безопасности на выполнение Совместной декларации G7, принятой в прошлом году в Вильнюсе. Сейчас Украина ведет переговоры еще с четырьмя государствами для подписания документа безопасности", - сообщили в Офисе президента.

Напомним, на днях украинский президент Владимир Зеленский анонсировал еще четыре новых соглашения о гарантиях безопасности со странами-партнерами.

Настоящий момент соглашения уже подписаны с:

  • Великобританией,
  • Германией,
  • Францией,
  • Данией,
  • Канадой,
  • Италией,
  • Нидерландами,
  • Финляндией,
  • Латвией,
  • Испанией,
  • Бельгией,
  • Португалией,
  • Швецией,
  • Исландией,
  • Норвегией,
  • Японией,
  • США,
  • ЕС,
  • Эстонией,
  • Литвой,
  • Польшей,
  • Люксембургом,
  • Румынией,
  • Чехией,
  • Словенией,
  • Люксембургом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныГарантии безопасности