Украина и Греция завершают работу над подготовкой соглашения о безопасности

Украина и Греция финализируют текст двустороннего соглашения по безопасности. Лидеры стран смогут подписать его в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел очередной раунд переговоров с Грецией по подписанию двустороннего соглашения о безопасности.
Стороны продолжили работу над проектом документа и согласовали график дальнейших переговоров для финализации соглашения, чтобы лидеры могли подписать его в ближайшее время.
"Наше государство уже заключило 25 двусторонних сделок безопасности на выполнение Совместной декларации G7, принятой в прошлом году в Вильнюсе. Сейчас Украина ведет переговоры еще с четырьмя государствами для подписания документа безопасности", - сообщили в Офисе президента.
Напомним, на днях украинский президент Владимир Зеленский анонсировал еще четыре новых соглашения о гарантиях безопасности со странами-партнерами.
Настоящий момент соглашения уже подписаны с:
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