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Украина и Эстония призывают ЕС усилить санкции и конфисковать активы РФ, - Сибига

Вторник 14 января 2025 20:37
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Украина и Эстония призывают ЕС усилить санкции и конфисковать активы РФ, - Сибига Фото: министр иностранных дел Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Левицкий

Украина и Эстония будут вместе настаивать на как можно более сильном 16-м пакете санкций ЕС против России. Он должен быть принят до конца зимы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкна.

"Отдельно я поднял вопрос перед эстонским коллегой о продлении практики оформления многократных виз для россиян (в ЕС - ред.). На фоне тех гибридных атак, которым подвергается Европа, мы уверены, что пришло время пересмотреть эту политику и существенно ограничить выдачу многократных виз для граждан России. Мы здесь единомышленники", - заявил Сибига.

По его словам, в этом году необходимо перейти от заморозки к конфискации российских активов. Он считает, что необходимо начать использование не только прибыли, но и самих активов для поддержки Украины. Сибига думает, что это справедливо обосновано и правомерно.

"Разделяем позицию, что санкционное давление должно увеличиваться. Мы это в деталях проговорили. Будем вместе настаивать на как можно более сильном 16-м пакете санкций ЕС против России, который должен быть принят уже до конца зимы", - подчеркнул он.

Санкции против России

Ранее мы писали о том, что Евросоюз принял 15-й пакет санкций против Москвы 15 декабря прошлого года. Тогда в санкционном списке оказались 54 человека и 30 организаций России, Китая и КНДР.

По данным СМИ, Европейский Союз хочет объявить 16-й пакет санкций против России в третью годовщину вторжения в Украину.

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