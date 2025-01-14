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Україна та Естонія закликають ЄС посилити санкції та конфіскувати активи РФ, - Сибіга

Вівторок 14 січня 2025 20:37
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Україна та Естонія закликають ЄС посилити санкції та конфіскувати активи РФ, - Сибіга Фото: міністр закордонних справ Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Левицький

Україна та Естонія будуть разом наполягати на якомога сильнішому 16-му пакеті санкцій ЄС проти Росії. Він має бути ухвалений до кінця зими.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Україна Андрій Сибіга під час прес-конференції з главою МЗС Естонії Маргусом Тсахкна.

"Окремо я порушив питання перед естонським колегою щодо продовження практики оформлення багаторазових віз для росіян (в ЄС - ред.). На тлі тих гібридних атак, яких зазнає Європа, ми впевнені, що настав час переглянути цю політику та суттєво обмежити видачу багаторазових віз для громадян Росії. Ми тут однодумці", - заявив Сибіга.

За його словами, цього року необхідно перейти від заморозки до конфіскації російських активів. Він вважає, що необхідно почати використання не лише прибутків, а й самих активів за для підтримки України. Сибіга думає, що це справедливо обґрунтовано та правомірно.

"Поділяємо позицію, що санкційний тиск має збільшуватися. Ми це в деталях проговорили. Будемо разом наполягати на якомога сильнішому 16-му пакеті санкцій ЄС проти Росії, який має бути ухваленим вже до кінця зими", - підкреслив він.

Санкції проти Росії

Раніше ми писали про те, що Євросоюз ухвалив 15-й пакет санкцій проти Москви 15 грудня минулого року. Тоді у санкційному списку опинились 54 особи та 30 організацій Росії, Китаю та КНДР.

За даними ЗМІ, Європейський Союз хоче оголосити 16-й пакет санкцій проти Росії у третю річницю вторгнення в Україну.

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