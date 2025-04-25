Украина и ЕС ответили Трампу своим мирным планом: Reuters узнало содержание

Украина и Евросоюз передали США свои идеи насчет завершения войны с Россией. Так они ответили на "мирный план" президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным издания, во время встречи в Лондоне в среду, 23 апреля, украинские и европейские чиновники передали американским свои идеи по завершению войны РФ против Украины.
Агентство узнало, как выглядит совместный мирный план Украины и Евросоюза.
Напомним, сегодня Reuters также опубликовало "мирный план" США. Американский и украинско-европейский документы во многом похожи друг на друга, но есть и существенные отличия.
В частности, согласно идее Вашингтона, он признает Крым российским на юридическом уровне.
Также план США предусматривает, что Украина откажется от стремления стать частью НАТО.
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