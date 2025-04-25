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Украина и ЕС ответили Трампу своим мирным планом: Reuters узнало содержание

Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель ОП Андрей Ермак и глава Минобороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и Евросоюз передали США свои идеи насчет завершения войны с Россией. Так они ответили на "мирный план" президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, во время встречи в Лондоне в среду, 23 апреля, украинские и европейские чиновники передали американским свои идеи по завершению войны РФ против Украины. 

Агентство узнало, как выглядит совместный мирный план Украины и Евросоюза. 

Прекращение огня:

  • стороны должны принять на себя обязательства по полному и безоговорочному прекращению огня в небе, на суше и на море;
  • обе стороны немедленно вступают в переговоры о технической реализации при участии США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и условий для полного мирного соглашения;
  • мониторинг режима прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран;
  • Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всеми военнопленными (принцип "всех на всех"). Россия должна освободить всех гражданских пленных.

Гарантии безопасности для Украины:

  • Украина получает надежные гарантии безопасности, в том числе от США (соглашение, аналогичное статье 5 договора НАТО о коллективной обороне), в то время как среди союзников нет консенсуса относительно членства в НАТО;
  • нет ограничений для украинских сил обороны;
  • государства-гаранты будут представлять собой специальную группу европейских стран и желающих неевропейских стран. Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины;
  • Украина стремится к вступлению в ЕС.

Вопрос территорий:

  • территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня.
  • территориальные переговоры начнутся на основе линии контроля.
  • Украина возвращает себе контроль над Запорожской атомной электростанцией при участии США, а также над Каховской плотиной
  • Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Экономика:

  • США и Украина реализуют сделку о полезных ископаемых;
  • Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые будут заморожены до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине;
  • санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно ослаблены после достижения устойчивого мира и возобновлены в случае нарушения мирного соглашения. 

Мирный план США

Напомним, сегодня Reuters также опубликовало "мирный план" США. Американский и украинско-европейский документы во многом похожи друг на друга, но есть и существенные отличия.

В частности, согласно идее Вашингтона, он признает Крым российским на юридическом уровне.

Также план США предусматривает, что Украина откажется от стремления стать частью НАТО.

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ЕвросоюзНАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговорыВойна в УкраинеГарантии безопасности