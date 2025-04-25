Украина и ЕС ответили Трампу своим мирным планом: Reuters узнало содержание

Мирный план США

Напомним, сегодня Reuters также опубликовало "мирный план" США. Американский и украинско-европейский документы во многом похожи друг на друга, но есть и существенные отличия.

В частности, согласно идее Вашингтона, он признает Крым российским на юридическом уровне.

Также план США предусматривает, что Украина откажется от стремления стать частью НАТО.

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