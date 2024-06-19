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Украина и ЕС согласовали соглашение о гарантиях безопасности

Фото: Украина и ЕС скоро подпишут соглашение о гарантиях безопасности (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Европейский союз официально согласовали текст соглашения о гарантиях безопасности. Его планируют подписать в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Как отмечается, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел завершающий раунд переговоров по соглашению о безопасности с ЕС с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом.

Переговорные команды Украины и ЕС завершили согласование текста соглашения и договорились о его подписании в ближайшее время.

Соглашение с ЕС будет заключено во исполнение совместной декларации о поддержке Украины, которую Европейский союз вместе со странами G7 одобрил в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

 

Гарантии безопасности для Украины

Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности уже с 15 странами Европы. Среди них Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция и Исландия.

Кроме того, недавно президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден подписали соответствующее соглашение о безопасности.

Каждое из заключенных соглашений имеет общие особенности - поддержка Украины в войне, помощь в различных сферах, а также поддержка на пути Украины в ЕС и НАТО. Однако каждая из стран также предоставила индивидуальные обязательства в соответствии со своими возможностями.

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