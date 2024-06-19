Україна та ЄС узгодили угоду про гарантії безпеки

Гарантії безпеки для України

Україна уклала угоди про гарантії безпеки вже з 15 країнами Європи. Серед них Велика Британія, Норвегія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція та Ісландія.

Крім того, нещодавно президент України Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден підписали відповідну безпекову угоду.

Кожна з укладених угод має спільні особливості - підтримка України у війні, допомога у різних сферах, а також підтримку на шляху України до ЄС і НАТО. Проте кожна з країн також дала індивідуальні зобов'язання відповідно до своїх можливостей.

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