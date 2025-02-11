Украина обновит 29 и построит 17 новых пунктов пропуска до 2030 года, - Шмыгаль

Украина планирует до 2030 года значительно расширить пограничную инфраструктуру и логистику. Будет обновлено 29 пунктов пропуска и построено 17 новых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"Второе направление в развитии логистики на Запад - это модернизация пограничной инфраструктуры и пунктов пропуска. Есть четкие цели - до 2030 года обновить 29 пунктов пропуска и построить 17 новых", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, работы будут проводиться в тесном сотрудничестве с западными соседями Украины.

"Вчера во время телефонного разговора с премьер-министром Польши Дональдом Туском договорились способствовать дальнейшему развитию пограничной инфраструктуры.

Обновление и развитие пунктов пропуска также обсудили во время встречи с президентом Европейского инвестиционного банка Надеждой Кальвино. Есть конкретные договоренности", - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее мы писали о том, что Румыния с 1 января 2025 года прекратят работу 30 пунктов пропуска на ее границах с другими странами ЕС, причиной является ее полноценное вступление в Шенгенскую зону.

Также стоит напомнить, что сейчас, для пересечения границы Украины сведения о водителе, который перевозит гуманитарную помощь, должны быть внесены в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

Мы писали, что на границе Украины и Польши был открыт новый автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи", который работает с 20 декабря.