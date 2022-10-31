Новые санкции и экономическое сотрудничество. Правительства Украины и Чехии подписали меморандум

Украина и Чехия договорились о новых санкциях для России, а также подписали меморандумы, которые будут поддерживать украинскую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Twitter .

Он опубликовал совместное фото с чешским коллегой Петром Фиалой и написал, о чем правительства стран договорились во время переговоров.

"В ходе межправительственных консультаций между Украиной и Чехией мы подписали меморандумы, которые будут поддерживать украинскую экономику и углублять двусторонний диалог. В совместном заявлении мы призвали к усилению санкционного давления и поддержки Украины. Благодарен Чехии за готовность участвовать в восстановлении Украины", - написал Шмыгаль.