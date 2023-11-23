ua en ru
Чт, 23 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина существенно усилила оборону северной границы с РФ

Украина, Четверг 23 ноября 2023 09:17
UA EN RU
Украина существенно усилила оборону северной границы с РФ Фото: Украина существенно усилила оборону северной границы с РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина существенно усилила оборону северной границы с Россией. Там созданы системы инженерных ограждений, а также противотанковые и противопехотные минные поля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Объединенного прессцентра Сил обороны Северного направления Юрия Повха в эфире телемарафона.

По его словам, обстановка на северной границе совершенно не такая, как была в 2022 году.

"Войска контролируют государственную границу, определенные силы и средства защищают и стоят на наиболее угрожающих направлениях. Уроки истории и украино-российской войны учтены, врагу подготовили "сюрпризы", - рассказал Повх.

Российские ДРГ на границе с Украиной

Как рассказали у ГПСУ, больше всего российских диверсантов фиксируют пограничники на границе Украины в Сумской области. Реже - на границе Харьковской и Черниговской областей.

К примеру, 12 октября ДРГ оккупантов пыталась прорваться через границу Украины на Сумщине и попасть на объект критической инфраструктуры. Получив отпор, россияне отошли с потерями.

Следует отметить, что пограничники знали об этих планах врага, поскольку 11 октября, в Центре национального сопрротивления предупреждали, что спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области.

Напомним, в связи с постоянными обстрелами и попытками прорывов враждебных ДРГ в Сумской области, граничащей с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ, была введена эвакуация из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Граница с РФ Война России против Украины
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 23 ноября
Ситуация на фронте сегодня 23 ноября
DAILY
"Авдеевка поглощает ресурсы РФ". Как Украина защищает Восток и где наращивает плацдарм
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Авдеевка поглощает ресурсы РФ". Как Украина защищает Восток и где наращивает плацдарм