Натовський калібр. Що відомо про САУ "Богдана", яка допомогла звільнити Зміїний

Сьогодні, 30 червня 2022 року, Російська Федерація вивела свій гарнізон з острова Зміїний після численних ударів Збройних сил України. Генеральний штаб вже оголосив, що важливу роль в цьому зіграла самохідна артилерійська установка "Богдана".

Натовський калібр

САУ "Богдана" - це перспективна українська самохідна колісна гаубиця, яка стала першою, розробленою під натовський калібр 155 мм. Даний калібр є стандартом для польової артилерії країн-учасниць НАТО на відміну від калібру 152 мм, який був прийнятий ще за часів СРСР.

Фото: САУ "Богдана" (defence.ua.com)

Розробник гаубиці - Краматорський завод важкого верстатобудування. Згідно з інформацією з відкритих джерел, на сьогодні в експлуатації лише один дослідний зразок.

Характеристики "Богдани"

САУ побудована на шасі КрАЗ зі спареною броньованою кабіною, розрахованою на екіпаж з п'яти осіб. Має автоматизовану систему наведення на контролерах виробництва Siemens і систему автоматичної подачі на 6 боєприпасів. Управління зарядкою, наводкою і стрільбою може проводитися як з кабіни, так і зовні.

Фото: бойова гармата на САУ "Богдана" (defence.ua.com)

Детальні характеристики:

Вага - 28 тонн

Швидкість руху - по трасі - 80 км/ год, по пересіченій місцевості - 30 км/год

Запас ходу - по трасі - 800 км, по пересіченій місцевості - 300 км

Скорострільність - 4-6 пострілів на хвилину

Дальність вогню - мінімальна - 780 м, максимальна залежить від типу снаряда (осколково-фугасний снаряд - 40-42 км, активно-реактивний снаряд - 50 км)

Бойове застосування

Вже в ході повномасштабного вторгнення Росії в Україну дослідний зразок був переданий українським військовим. Відомо, що гаубиця використовується на фронтах для відбиття російської агресії.

Сьогодні головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив, що САУ "Богдана" працювала по захопленому острову Зміїний і зіграла важливу роль в його звільненні від російського гарнізону.

"Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних і авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний... Низький уклін конструкторам і виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка зіграла важливу роль у звільненні острова", - зазначив він і опублікував відео роботи САУ, вогонь якої з відстані в десятки кілометрів коригував ударний безпілотник "Байрактар".