Украина создала за границей военный логистический пункт. Зачем он нужен

"Украинский логистический хаб" будет создан вне государства. Это позволит нормативно регулировать деятельность украинского персонала в международном Хаби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, правительство приняло постановление, которое поможет регулировать вопросы международной военной помощи. В частности, речь о синхронизации процессов в оказании военной помощи, учета, мониторинга и контроля налаживается еще логистика поставок.

"Это постановление разрешило запуск "Украинского логистического пункта" за пределами государства. Фактически, это украинское подразделение при международном Хаби, объединяющее логистическую сеть партнеров с украинским", - рассказал заместитель Министра обороны Украины Станислав Гайдер.

В состав пункта будут входить представители Минобороны, ВСУ, МВД и других государственных органов (по согласию). Их действия позволят наладить координацию по приему и транспортировке грузов, а также координировать перемещение украинских военных для обучения за границей.

"До этого деятельность украинского персонала на международном Хаби партнеров никак нормативно не была урегулирована. Это влекло за собой ряд финансовых, административных и организационных сложностей", - заявил Гайдер.

Из этого следует, что теперь международную помощь по прибытию в Украину Генштаб будет распределять ее между составляющими Сил безопасности. А вот транспортировкой по подразделениям будут заниматься подразделения логистики сил обороны.

"Одна из главных задач Минобороны - это мониторинг использования международной военной помощи в Силах безопасности и обороны. То есть благодаря этому постановлению мы сможем синхронизировать данные полученной помощи на уровне государства. Если раньше Нацгвардия, Пограничная служба, Нацполиция вели внутренний учет, то теперь Минобороны будет обобщать это в едином отчете", – пояснил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что НАТО решило открыть в польском Быдгоще общий учебный центр, где украинские военные будут учиться и тренироваться вместе с военнослужащими Альянса.

В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24 . Польша станет одной из принимающих стран и разместит на своей территории значительное количество солдат и техники союзников.

В рамках Steadfast Defender-24 состоятся польские национальные учения с участием вооруженных сил других стран под названием Dragon-24.

Как отмечают в польском генштабе, такие учения оборонные и не направлены против какой-либо страны.

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