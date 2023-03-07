Украина сдерживает наступление РФ и готовится переломить ход войны, - бригадный генерал

Наши войска с получением вооружений от союзников не только сдерживают российское наступление. Также Украина готовится к тому, чтобы переломить ход войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего оперативной группировкой войск "Херсон" бригадного генерала Михаила Драпатого.

"Сегодня, с поступлением зарубежной помощи и вооружения, наша страна не только продолжает сдерживать наступление россиян, но и готовится переломить ход войны", - сообщил Драпатый.

Он также напомнил, как оккупанты пытались в прошлом году штурмовать Николаев - форпост юга Украины.

"В начале марта 2022 года местные добровольцы и военные дали достойный отпор захватчикам. Успешную оборону Николаева удалось провести благодаря четкой коммуникации с общинами и селами, жители которых оперативно сообщали военным о движении вражеской техники", - отметил Драпатый.

Он подчеркнул, что их действия помешали планам врага захватить Южноукраинскую АЭС и форсировать Южный Буг и начать наступление на Одессу.

"А уже в ноябре Вооруженные Силы совместно с другими Силами обороны освободили от российских оккупационных войск Херсон и остальные населенные пункты правобережной части области", - отметил Драпатый.

Он подытожил, что после получения ВСУ стратегического преимущества в Херсонской области украинская армия создаст предпосылки для всеобщей победы.

Напомним, как поясняли в ВСУ, Украина может переломить ход боевых действий на востоке. Однако для этого необходимо более высокоточное оружие от партнеров.

Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Гонка наступлений. Что определит ход войны в Украине и изменит расстановку сил на фронте".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.