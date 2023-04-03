ua ru
Пн, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина станет ведущей страной в развитии инноваций в военной сфере, - вице-премьер

Новина українською →
Украина, Понедельник 03 апреля 2023 04:24
Украина станет ведущей страной в развитии инноваций в военной сфере, - вице-премьер Фото: Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров(GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украина будет ведущей страной по внедрению инноваций в кибербезопасности, защите объектов критической инфраструктуры и военной сфере.

Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Одна из главных задач, которую ставит правительство. - это построение страны, в которой появляются продукты, которые капитализируются и работают на весь мир и стоят миллиарды долларов.

"Самыми сильными мы будем в military-tech, то есть все, что связано с инновациями в военной тематике. Также будет развиваться кибербезопасность, любая физическая безопасность, связанная с инновациями, и защита объектов критической инфраструктуры. В Украине уже сейчас рождается компетенция, которая уникальна в мире", - сказал Федоров.

Ранее мы писали, что министерство цифровой трансформации планирует привлечь к послевоенной переписи населения Украины компанию Apple.

Напомним, в Украине работают над созданием реестра уклоняющихся от мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
инфраструктура
NEWS
В Украине повышают пенсии. Кому сделают перерасчет в апреле
В Украине повышают пенсии. Кому сделают перерасчет в апреле
DAILY
Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций