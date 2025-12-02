Украина стала четвертой в мире по количеству жертв мин в 2024 году - пострадали 293 человека

Украина находится на четвертом месте в мире по количеству погибших от мин в 2024 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международной кампании за запрет противопехотных мин.
Согласно документу, всего в мире в 2024 году 6 279 человек погибли или получили ранения от наземных мин. Это самый высокий показатель с 2020 года.
Погибли от мин 1 945 человек, 4 325 - получили ранения.
Причем 90% жертв - гражданские лица. Почти половина (46%) - дети.
Больше всего жертв зафиксировано в Мьянме - 2 029 человек. Далее следует Сирия - 1 015 человек. На третьем месте Афганистан - 624 человека. После него Украина - 293 человека.
Причем, говорится в докладе, наибольшее количество жертв - 2 077 человек - вызвали самодельные мины, срабатывающие при прикосновении.
В 2025 году к Договору о запрете противопехотных мин 1997 года присоединились Маршалловы острова и Тонга. В целом договор объединяет 166 государств.
Впрочем, многие страны, среди которых Россия, Иран и КНДР продолжают применять противопехотные мины, говорится в документе.
По меньшей мере 57 стран и территорий, среди которых и Украина, остаются загрязнены минами.
Ранее сообщалось, что Украине необходимо 29,8 млрд долларов для разминирования территорий, подвергшихся воздействию войны. Однако потребность уменьшилась благодаря прогрессу в очистке украинских земель от мин и снарядов.
Также ранее Минобороны сообщило, что Украина получит 700 млн евро на оборудование для разминирования от западных партнеров. Средства планируют предоставить до 2034 года.
Об историях людей, которые пережили войну на собственных полях, опыт саперов, которые ежедневно рискуют жизнью, и первые результаты международной программы разминирования, которая возвращает региону безопасность, - в спецпроекте РБК-Украина.