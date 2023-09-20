Украина стала ближе к получению истребителей Mirage 2000D от Франции, - СМИ

Отмечается, что делегация командующих штабом ВВС Украины отправилась во Францию для согласования деталей будущего соглашения, в рамках которого они получат пока неопределенное количество истребителей Mirage 2000.

В частности, Украина заинтересована в специализированной штурмовой версии Mirage 2000D.

Подготовка пилотов уже могла начаться

Издание пишет, что в результате договоренностей, достигнутых в прошлом году между президентами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном, Франция уже могла начать подготовку контингента украинских летчиков по системе вооружения "Мираж".

Это будет происходить в течение нескольких месяцев на четырех базах: Нанси-Ош, Мон-де-Морсан, Велис и Роморантен-Лантени.

Что известно о Mirage 2000D

Mirage 2000D оптимизирован для полетов на малых высотах и наземной атаки/наземной поддержки, он может нести блоки электронной разведки ASTAC, усовершенствованные блоки ИК/CCTV/лазерного наведения, а также запускать крылатые ракеты SCALP-EG/Storm Shadow и бомбы с лазерным наведением.

Франция имеет более 50 таких самолетов, которые проходят модернизацию для улучшения их возможностей воздух-воздух и воздух-земля, а также дополнительную, тактильную, централизованную систему атаки и навигации, которая облегчит пилотирование.

Некоторые из французских Mirage 2000D были модернизированы радиостанциями VHF-FM и системой передачи видео ROVER, которые вместе с системой передачи данных Link 16 позволяют безопасно обмениваться информацией, собранной модулями самолета с командными центрами или получать информацию от дружественных сил на земле.

Почему эти самолеты интересуют Украину

Издание уточняет, что эти последние особенности должны заинтересовать ВВС Украины, поскольку они смогут расширить количество платформ, способных запускать крылатые ракеты Storm Shadow/Scalp EG (пока что используются на Су-24).

Также благодаря своему каналу Link 16 они смогут получать информацию в режиме реального времени от множества разведывательных ресурсов, развернутых НАТО для помощи Киеву, и будут совместимы с истребителями F-16.

Что этому предшествовало

Ранее в СМИ появилась информация, что украинские пилоты якобы проходят обучение на Mirage 2000 во Франции. Позже спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг такие данные.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что истребители Mirage 2000 не отвечают нескольким важным характеристикам, которые Украина считает приоритетными.

В начале сентября стало известно, что президент Владимир Зеленский договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном о тренировках украинских пилотов на истребителях F-16.