Украина надеется, что ЕС найдет решение для ситуации с запретом на импорт зерна, - посол

"Мы считаем, что в этой ситуации нужно действовать не запретами, а нормальным двусторонним сотрудничеством, нужно находить пути и возможности, как действовать дальше, не применяя каких-либо ограничительных мер", - рассказал Зварич.

По его словам, решение польского правительства запретить импорт ряда украинских товаров вместе с транзитом зерна был для Украины неожиданным. Оно очень ударило по украинским аграриям, которые за неделю потеряли 260 млн долларов.

"Мы считаем, что этот вопрос должен решаться в рамках ЕС, поскольку торговые отношения стран Евросоюза являются прерогативой Брюсселя. Поэтому мы надеемся, что в вопросе ограничений на действующие до 15 сентября украинские зерновые на уровне Евросоюза будет найдено решение, которое устроит как наши страны-соседи, так и Украину", - заявил дипломат.

Он отметил, что не должно быть каких-либо односторонних ограничений со стороны Евросоюза на украинскую продукцию.

Что предшествовало

Напомним, весной несколько стран-соседей Украины в одностороннем порядке ввели запрет на импорт и транзит украинских товаров. После этого, уже в мае, Еврокомиссия решила запретить импорт из Украины для Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии, но сохранить транзит.

Последний раз такие ограничения продлевали 15 сентября. Но пять вышеперечисленных стран хотят, чтобы такие меры действовали до конца 2023 года.