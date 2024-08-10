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Украина совместно с партнерами готовит новые решения, которые ограничат Россию, - Зеленский

Украина, Суббота 10 августа 2024 21:19
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Украина совместно с партнерами готовит новые решения, которые ограничат Россию, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина совместно с партнерами готовит новые решения, которые будут действовать на ограничения Российской Федерации. Все должны почувствовать, что санкции работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Украинский президент поблагодарил партнеров и всех тех, кто сделал эту неделю результативной в санкциях против России и лиц, которые с ней связаны.

"Каждую неделю это должно ощущаться - что санкции действительно работают и каждый, кто пытается их как-то обойти, получает ответ мира. Мы готовим новые решения, которые ограничат российское государство", - подчеркнул глава государства.

Он также поблагодарил за новые оборонные пакеты для Украины. Президент в частности упомянул новый оборонный пакет, который на этой неделе предоставили Соединенные Штаты Америки.

"Есть на этой неделе американский пакет. Ракеты для Stinger, снаряды для HIMARS, артиллерия - 155-й калибр. Мы работаем ради своевременной логистики, чтобы помощь была ощутимой на фронте как можно быстрее. И очень мы ожидаем решений по дальнобойности - и от Соединенных Штатов, и от Великобритании, и от Франции - сильных решений ожидаем, которые приблизят справедливый мир", - подытожил Зеленский.

Напомним, мы писали, что на этой неделе США объявили новый пакет военной помощи для Украины. Он включает в себя пособия на 125 млн долларов.

Кроме США, Украина также получила поддержку от Вильнюса. РБК-Украина писало, что Литва анонсировала "значительный" пакет военной помощи для Украины.

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