Украина совместно с партнерами готовит новые решения, которые ограничат Россию, - Зеленский

Украина совместно с партнерами готовит новые решения, которые будут действовать на ограничения Российской Федерации. Все должны почувствовать, что санкции работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Украинский президент поблагодарил партнеров и всех тех, кто сделал эту неделю результативной в санкциях против России и лиц, которые с ней связаны.

"Каждую неделю это должно ощущаться - что санкции действительно работают и каждый, кто пытается их как-то обойти, получает ответ мира. Мы готовим новые решения, которые ограничат российское государство", - подчеркнул глава государства.

Он также поблагодарил за новые оборонные пакеты для Украины. Президент в частности упомянул новый оборонный пакет, который на этой неделе предоставили Соединенные Штаты Америки.

"Есть на этой неделе американский пакет. Ракеты для Stinger, снаряды для HIMARS, артиллерия - 155-й калибр. Мы работаем ради своевременной логистики, чтобы помощь была ощутимой на фронте как можно быстрее. И очень мы ожидаем решений по дальнобойности - и от Соединенных Штатов, и от Великобритании, и от Франции - сильных решений ожидаем, которые приблизят справедливый мир", - подытожил Зеленский.

