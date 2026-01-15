Украина созывает энергетический "Рамштайн", - Сибига

"По поручению премьер-министра Юлии Свириденко вместе с Министерством энергетики созываем энергетический "Рамштайн", на котором рассчитываем получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства", - написал он.

Также Сибига добавил, что Украина находится на постоянном контакте с Европейским энергетическим сообществом по вопросам наполнения Фонда поддержки энергетики Украины и закупке оборудования за счет фонда.

"Задействуем все международные механизмы. Механизм гражданской защиты ЕС. Энергетическая хартия. Иные международные организации", - добавил он.

При этом зарубежным дипломатическим учреждениям поручили максимально мобилизовать поддержку доноров для помощи наиболее пострадавшим регионам и общинам. В частности, речь об энергетическом оборудовании.