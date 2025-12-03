Украина отменила визит депутатов Европарламента: СМИ назвали причину

Украина отменила визит группы депутатов Европейского парламента из-за присутствия в ее составе члена немецкой пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Euractiv.
Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что визит делегации депутатов Европейского парламента, специализирующихся на обороне, был отменен, когда стало известно, что в ее составе будет немецкий ультраправый депутат Ганс Нойгофф, член пророссийской немецкой партии "Альтернатива для Германии".
Нойгофф несколько раз ездил в Россию и известен пророссийской позицией и антиукраинскими заявлениями. При этом программа визита охватывала в том числе поездки на территорию чувствительных военных объектов - поэтому наличие в делегации Нойгоффа вызвало беспокойство в Киеве.
"Стыдно думать, что угроза безопасности, которая привела к отмене поездки, является внутренней для Парламента... Речь идет о депутате Европарламента, который ехал туда не для того, чтобы общаться с украинцами, а для того, чтобы продолжить свой антиукраинский крестовый поход", - сказал изданию один из депутатов.
Со своей стороны, Нойгофф отказался выйти из состава делегации Комитета парламента по вопросам безопасности и обороны (SEDE). Чиновники ЕП требовали от него вообще уйти в отставку, но депутат отверг и это требование.
После отказа Киев решил отменить визит делегации и рассматривал вариант вообще запретить Нойгоффу въезд в Украину. Об отмене объявили в воскресенье, 30 ноября - за день до того, как депутаты должны были ехать в Киев.
Группа депутатов ЕП предупредили главу SEDE Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и других должностных лиц еще до визита, что фигура Нойгоффа может вызвать проблемы. Сейчас рассматривается возможность перенести визит, но непонятно, как выбросить из делегации Нойгоффа, который должен официально ездить с делегациями такого уровня.
"Когда происходят деликатные миссии, такие как в Сирии или Украине, группы общаются друг с другом и договариваются, чтобы избежать включения в их состав членов, которые считаются под угрозой. Так это работает годами", - предположил один из депутатов в разговоре с изданием.
Отметим, в начале ноября немецким политикам из пророссийской ультраправой партии "Альтернатива для Германии" запретили встречаться с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым в Сочи. Запрет ввела их собственная политсила.
До этого министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что "Альтернатива для Германии" демонстрирует близость к главе Кремля и "ведет себя как немецкая партия" Путина.
В Германии даже планировали на законодательном уровне запретить "АдГ" несмотря на то, что пророссийским радикалам удалось пройти в Бундестаг. Но Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) канцлера Фридриха Мерца выступил против этой идеи.